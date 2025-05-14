Living With A Freeloading Succubus! (18+) 0.3
Комедийное соседство с потусторонним гостем, меняющее повседневную жизнь
Living With A Freeloading Succubus! — это визуальный роман с элементами симуляции, где ты оказываешься в непростой бытовой ситуации: однажды ночью загадочная гостья появляется у твоей двери и просит приюта. Решив помочь, ты неожиданно впускаешь в дом потустороннюю сущность, и с этого момента твоя жизнь становится намного менее предсказуемой.
На протяжении недели ты будешь узнавать героиню ближе, выбирать способы взаимодействия и влиять на развитие её поведения. В основе геймплея — повседневные сцены, диалоги и возможность влиять на характерные черты персонажа. Игра выполнена в лёгком комедийном тоне, с элементами мистики и романтики, а твои решения определят, как именно сложатся эти необычные соседские отношения.
Полная версия
Скачать Living With A Freeloading Succubus! (18+) v0.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.