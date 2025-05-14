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Living With A Freeloading Succubus! (18+)

Living With A Freeloading Succubus! (18+) 0.3

Комедийное соседство с потусторонним гостем, меняющее повседневную жизнь
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
179
Скриншоты
Описание

Living With A Freeloading Succubus! — это визуальный роман с элементами симуляции, где ты оказываешься в непростой бытовой ситуации: однажды ночью загадочная гостья появляется у твоей двери и просит приюта. Решив помочь, ты неожиданно впускаешь в дом потустороннюю сущность, и с этого момента твоя жизнь становится намного менее предсказуемой.


На протяжении недели ты будешь узнавать героиню ближе, выбирать способы взаимодействия и влиять на развитие её поведения. В основе геймплея — повседневные сцены, диалоги и возможность влиять на характерные черты персонажа. Игра выполнена в лёгком комедийном тоне, с элементами мистики и романтики, а твои решения определят, как именно сложатся эти необычные соседские отношения.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Living With A Freeloading Succubus! (18+) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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