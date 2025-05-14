Описание

Living With A Freeloading Succubus! — это визуальный роман с элементами симуляции, где ты оказываешься в непростой бытовой ситуации: однажды ночью загадочная гостья появляется у твоей двери и просит приюта. Решив помочь, ты неожиданно впускаешь в дом потустороннюю сущность, и с этого момента твоя жизнь становится намного менее предсказуемой.





На протяжении недели ты будешь узнавать героиню ближе, выбирать способы взаимодействия и влиять на развитие её поведения. В основе геймплея — повседневные сцены, диалоги и возможность влиять на характерные черты персонажа. Игра выполнена в лёгком комедийном тоне, с элементами мистики и романтики, а твои решения определят, как именно сложатся эти необычные соседские отношения.