Описание

Scandalous Affairs — это визуальный роман, в центре которого взрослая женщина по имени Джессика, пытающаяся наладить отношения в семье после долгой разлуки. История начинается с её стремления восстановить контакт с пасынком, недавно вернувшимся из интерната. Вас ждёт сюжет о доверии, переосмыслении прошлого и попытках сохранить баланс между обязанностями и личными границами.





Ты будешь принимать важные решения, от которых зависит развитие сюжета: стоит ли стремиться к примирению или лучше сосредоточиться на себе? В игре присутствует система выбора с последствиями, несколько концовок и акцент на эмоциональные диалоги. Scandalous Affairs подойдёт тем, кто ищет взрослую драму без фэнтези и сверхъестественных элементов — только жизнь, её сложности и попытка остаться верным себе.