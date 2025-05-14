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Scandalous Affairs (18+)

Scandalous Affairs (18+) Episode 1.5

Баланс между семьей, доверием и последствиями сделанных выборов
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Версия:
Episode 1.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
262
Скриншоты
Описание

Scandalous Affairs — это визуальный роман, в центре которого взрослая женщина по имени Джессика, пытающаяся наладить отношения в семье после долгой разлуки. История начинается с её стремления восстановить контакт с пасынком, недавно вернувшимся из интерната. Вас ждёт сюжет о доверии, переосмыслении прошлого и попытках сохранить баланс между обязанностями и личными границами.


Ты будешь принимать важные решения, от которых зависит развитие сюжета: стоит ли стремиться к примирению или лучше сосредоточиться на себе? В игре присутствует система выбора с последствиями, несколько концовок и акцент на эмоциональные диалоги. Scandalous Affairs подойдёт тем, кто ищет взрослую драму без фэнтези и сверхъестественных элементов — только жизнь, её сложности и попытка остаться верным себе.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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