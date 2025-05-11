Living with Temptation: American Sunset (18+) Final
История о выборе, искушении и переменах в тихом американском городе
Living with Temptation: American Sunset — это визуальный роман с элементами песочницы, где ты сам решаешь, как будет развиваться история. В роли главного героя ты возвращаешься к размеренной жизни, но на каждом шагу тебя ждут моральные дилеммы, неожиданные повороты и соблазны, которые проверят твои принципы. Каждое действие влияет на сюжет, а последствия могут быть далеко не очевидны.
Обновлённая версия включает новые сцены, анимации и расширенную систему выбора, позволяющую выстраивать отношения, менять ритм жизни и взаимодействовать с множеством персонажей. Сюжет завершён, так что ты получаешь законченную историю с несколькими концовками. Игра подойдёт тем, кто ищет зрелое повествование, где на первый план выходит внутренняя борьба, а не внешний конфликт.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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