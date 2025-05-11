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Living with Temptation: American Sunset (18+)

Living with Temptation: American Sunset (18+) Final

История о выборе, искушении и переменах в тихом американском городе
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
134
Скриншоты
Описание

Living with Temptation: American Sunset — это визуальный роман с элементами песочницы, где ты сам решаешь, как будет развиваться история. В роли главного героя ты возвращаешься к размеренной жизни, но на каждом шагу тебя ждут моральные дилеммы, неожиданные повороты и соблазны, которые проверят твои принципы. Каждое действие влияет на сюжет, а последствия могут быть далеко не очевидны.


Обновлённая версия включает новые сцены, анимации и расширенную систему выбора, позволяющую выстраивать отношения, менять ритм жизни и взаимодействовать с множеством персонажей. Сюжет завершён, так что ты получаешь законченную историю с несколькими концовками. Игра подойдёт тем, кто ищет зрелое повествование, где на первый план выходит внутренняя борьба, а не внешний конфликт.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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