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What We Never Said (18+)

What We Never Said (18+) 0.0.1

Семейные тайны, вторые шансы и выбор, за который придётся отвечать
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 933 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

What We Never Said — это визуальный роман 18+ с фокусом на психологической драме и нелёгких решениях. Всё начинается с неожиданного звонка: спустя годы молчания пропавшая сестра главного героя хочет вернуться в его жизнь. Но может ли он доверять человеку, который исчез без слов? И что скрывается за её возвращением?


Тебе предстоит распутать клубок прошлого, общаться с семьёй, принимать непростые решения и определять, насколько глубоко ты готов копать в поисках правды. Нелинейный сюжет, множество диалоговых развилок и взрослая подача делают игру захватывающим опытом для поклонников серьёзных историй с моральным напряжением.


Информация о модах

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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