Описание

What We Never Said — это визуальный роман 18+ с фокусом на психологической драме и нелёгких решениях. Всё начинается с неожиданного звонка: спустя годы молчания пропавшая сестра главного героя хочет вернуться в его жизнь. Но может ли он доверять человеку, который исчез без слов? И что скрывается за её возвращением?





Тебе предстоит распутать клубок прошлого, общаться с семьёй, принимать непростые решения и определять, насколько глубоко ты готов копать в поисках правды. Нелинейный сюжет, множество диалоговых развилок и взрослая подача делают игру захватывающим опытом для поклонников серьёзных историй с моральным напряжением.