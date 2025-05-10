What We Never Said (18+) 0.0.1
Семейные тайны, вторые шансы и выбор, за который придётся отвечать
What We Never Said — это визуальный роман 18+ с фокусом на психологической драме и нелёгких решениях. Всё начинается с неожиданного звонка: спустя годы молчания пропавшая сестра главного героя хочет вернуться в его жизнь. Но может ли он доверять человеку, который исчез без слов? И что скрывается за её возвращением?
Тебе предстоит распутать клубок прошлого, общаться с семьёй, принимать непростые решения и определять, насколько глубоко ты готов копать в поисках правды. Нелинейный сюжет, множество диалоговых развилок и взрослая подача делают игру захватывающим опытом для поклонников серьёзных историй с моральным напряжением.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.