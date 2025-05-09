Unexpected Fate (18+) 1.0
Обычный переезд оборачивается опасным приключением с тайнами и выбором
Unexpected Fate — это визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за героя, решившего покинуть опустевшую деревню в поисках новой жизни. Всё кажется простым: устроиться на работу, найти любовь, обосноваться в большом городе. Но уже с первых дней всё идёт не по плану. Встретив странных незнакомцев и став свидетелем тревожных событий, ты оказываешься втянутым в загадочное и опасное расследование.
На протяжении истории ты будешь делать ключевые выборы, которые повлияют на отношения с персонажами и приведут к разным концовкам. Исследуй город, открывай тайные локации, раскрой правду о происходящем и реши, кем станет твой герой — просто жителем или тем, кто изменит судьбу многих.
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