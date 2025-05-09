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Unexpected Fate (18+)

Unexpected Fate (18+) 1.0

Обычный переезд оборачивается опасным приключением с тайнами и выбором
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Unexpected Fate — это визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за героя, решившего покинуть опустевшую деревню в поисках новой жизни. Всё кажется простым: устроиться на работу, найти любовь, обосноваться в большом городе. Но уже с первых дней всё идёт не по плану. Встретив странных незнакомцев и став свидетелем тревожных событий, ты оказываешься втянутым в загадочное и опасное расследование.


На протяжении истории ты будешь делать ключевые выборы, которые повлияют на отношения с персонажами и приведут к разным концовкам. Исследуй город, открывай тайные локации, раскрой правду о происходящем и реши, кем станет твой герой — просто жителем или тем, кто изменит судьбу многих.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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