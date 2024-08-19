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World Isekai Red Eyes (18+)

World Isekai Red Eyes (18+) 4.5

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Версия:
4.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 561 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 307
Скриншоты
Описание

World Isekai Red Eyes (18+) – это интригующая история о молодом человеке, оказавшемся жертвой странного и пугающего заговора. Всё начинается с того, что его убивают. И не просто так – это делают богини, которые когда-то были добрыми и светлыми, но затем сменили свою тактику и теперь сеют хаос и разрушение в нескольких мирах одновременно. После этого трагического события главный герой оказывается перемещённым в другое измерение, где царит хаос и непонимание.


В этом новом мире всё оказывается намного хуже, чем он мог представить. Мужское население оказалось в состоянии полного бессилия, а среди жителей распространяется таинственная и опасная болезнь. Без каких-либо указаний и наставлений, главный герой вынужден самостоятельно разбираться в сложившейся ситуации, пытаясь понять, что же делать дальше.


World Isekai Red Eyes предлагает игрокам глубокую и мрачную сюжетную линию, наполненную загадками и трудными решениями. Вам предстоит погрузиться в этот мир, понять его законы и найти способ выжить, несмотря на все испытания и угрозы, подстерегающие на каждом шагу. Игра предназначена для совершеннолетней аудитории и обещает захватывающий опыт в жанре исекай с неожиданными поворотами и мрачной атмосферой.


Информация о модах

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Скачать World Isekai Red Eyes (18+) v4.5 MOD APK

Скачать World Isekai Red Eyes (18+) 561 Мб Ссылка 2 561 Мб
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Старые версии World Isekai Red Eyes (18+)
Version 1.5 Version 2.6 Version TG 2.6 Version TG 1.5


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