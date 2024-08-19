Описание

World Isekai Red Eyes (18+) – это интригующая история о молодом человеке, оказавшемся жертвой странного и пугающего заговора. Всё начинается с того, что его убивают. И не просто так – это делают богини, которые когда-то были добрыми и светлыми, но затем сменили свою тактику и теперь сеют хаос и разрушение в нескольких мирах одновременно. После этого трагического события главный герой оказывается перемещённым в другое измерение, где царит хаос и непонимание.





В этом новом мире всё оказывается намного хуже, чем он мог представить. Мужское население оказалось в состоянии полного бессилия, а среди жителей распространяется таинственная и опасная болезнь. Без каких-либо указаний и наставлений, главный герой вынужден самостоятельно разбираться в сложившейся ситуации, пытаясь понять, что же делать дальше.





World Isekai Red Eyes предлагает игрокам глубокую и мрачную сюжетную линию, наполненную загадками и трудными решениями. Вам предстоит погрузиться в этот мир, понять его законы и найти способ выжить, несмотря на все испытания и угрозы, подстерегающие на каждом шагу. Игра предназначена для совершеннолетней аудитории и обещает захватывающий опыт в жанре исекай с неожиданными поворотами и мрачной атмосферой.