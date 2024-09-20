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The Simpsons Dating Sim (18+)

The Simpsons Dating Sim (18+) 0.6.0

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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 812
Скриншоты
Описание

The Simpsons Dating Sim — это игра, где вы берете на себя роль студента, живущего в доме Симпсонов и посещающего среднюю школу вместе с различными персонажами из вселенной Симпсонов. Ваша цель — взаимодействовать с этими персонажами, развивая отношения и исследуя различные возможности, которые предлагает игра.


Вы играете за молодого парня, которому предстоит посещать класс для взрослых, полный девушек, которые не смогли закончить среднюю школу вовремя. В процессе игры вы сможете покупать различные предметы для девушек, чтобы произвести на них впечатление, флиртовать и строить романтические отношения с теми, кого вы выберете.


В игре также предусмотрены повседневные задачи: вы можете устроиться на работу, заботиться о личной гигиене (например, принимать душ или использовать дезодорант), а также выполнять другие действия, которые помогут вам в достижении ваших целей.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Simpsons Dating Sim (18+) v0.6.0 MOD APK

Скачать The Simpsons Dating Sim (18+) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб
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Старые версии The Simpsons Dating Sim (18+)
Version 0.2.0 Version 0.5.0 Version TG 0.5.0 Version TG 0.2.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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