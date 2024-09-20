Описание

The Simpsons Dating Sim — это игра, где вы берете на себя роль студента, живущего в доме Симпсонов и посещающего среднюю школу вместе с различными персонажами из вселенной Симпсонов. Ваша цель — взаимодействовать с этими персонажами, развивая отношения и исследуя различные возможности, которые предлагает игра.





Вы играете за молодого парня, которому предстоит посещать класс для взрослых, полный девушек, которые не смогли закончить среднюю школу вовремя. В процессе игры вы сможете покупать различные предметы для девушек, чтобы произвести на них впечатление, флиртовать и строить романтические отношения с теми, кого вы выберете.





В игре также предусмотрены повседневные задачи: вы можете устроиться на работу, заботиться о личной гигиене (например, принимать душ или использовать дезодорант), а также выполнять другие действия, которые помогут вам в достижении ваших целей.