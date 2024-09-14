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Slave Lord Awakening (18+)

Slave Lord Awakening (18+) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 371 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 142
Скриншоты
Описание

Slave Lord Awakening — это интерактивная визуальная новелла для взрослых, созданная для Android-устройств. Вдохновленная механиками и стилистикой популярной игры Выжившие вампиры, эта игра предлагает уникальное сочетание элементов выживания и интерактивного повествования.


В Slave Lord Awakening вы окажетесь в мире, где вы играете роль Повелителя рабов, управляющего своей собственностью и взаимодействующего с различными персонажами. Ваша задача — принимать решения, которые будут влиять на ход сюжета и взаимоотношения с другими персонажами. Игра включает в себя откровенные сцены и содержит контент для взрослой аудитории.


Как и в других визуальных новеллах, здесь важную роль играют диалоги и выборы, которые вы делаете в процессе игры. Каждый выбор может привести к разным исходам, делая каждое прохождение уникальным.


Информация о модах

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Скачать Slave Lord Awakening (18+) v1.0 MOD APK

Скачать Slave Lord Awakening (18+) 371 Мб Ссылка 2 371 Мб
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Старые версии Slave Lord Awakening (18+)
Version 0.3 Version 0.4 Version TG 0.4


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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