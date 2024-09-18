Описание

Family Mysteries — это интерактивная игра, которая погружает вас в жизнь Гранта, молодого человека, которому удалось выжить после смертельной болезни благодаря секретному эксперименту. Теперь, получив второй шанс на жизнь, Грант решает жить с большей интенсивностью и начинает испытывать новые и уникальные ощущения, которых никогда раньше не переживал.





Грант — человек, любящий читать книги, и это увлечение формирует его личность и поступки. Через книги он пытается лучше понять себя и мир вокруг. Однако, его любопытство выходит за пределы книг — его хобби становится расследование тайн. К счастью или к несчастью для него, его семья полна загадок и скрытых секретов.





Family Mysteries предлагает вам возможность исследовать эти семейные тайны вместе с Грантом. Ваша задача — помогать ему разгадывать загадки, раскрывать секреты прошлого и открывать правду о своей семье. Игра сочетает элементы интерактивного повествования, психологического исследования и детектива, предлагая вам глубоко проработанный сюжет с множеством неожиданных поворотов.