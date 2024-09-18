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Family Mysteries (18+)

Family Mysteries (18+) 0.1

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 011
Скриншоты
Описание

Family Mysteries — это интерактивная игра, которая погружает вас в жизнь Гранта, молодого человека, которому удалось выжить после смертельной болезни благодаря секретному эксперименту. Теперь, получив второй шанс на жизнь, Грант решает жить с большей интенсивностью и начинает испытывать новые и уникальные ощущения, которых никогда раньше не переживал.


Грант — человек, любящий читать книги, и это увлечение формирует его личность и поступки. Через книги он пытается лучше понять себя и мир вокруг. Однако, его любопытство выходит за пределы книг — его хобби становится расследование тайн. К счастью или к несчастью для него, его семья полна загадок и скрытых секретов.


Family Mysteries предлагает вам возможность исследовать эти семейные тайны вместе с Грантом. Ваша задача — помогать ему разгадывать загадки, раскрывать секреты прошлого и открывать правду о своей семье. Игра сочетает элементы интерактивного повествования, психологического исследования и детектива, предлагая вам глубоко проработанный сюжет с множеством неожиданных поворотов.


Информация о модах

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Скачать Family Mysteries (18+) 210 Мб Ссылка 2 210 Мб
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