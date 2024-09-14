Описание

Above The Law — это интерактивная визуальная новелла с элементами приключения, в которой игроки следят за историей Тая и его сестры Тейлор. После таинственного события они оказываются в мире, где господствуют суперкопы, сексапильные шпионы и ниндзя-убийцы, которые борются за контроль над городом Айронхейвен.





В этом новом и опасном мире Тай нанят начальником полиции для выполнения важной миссии — найти доктора Томико Сибуя, единственного человека, который может помочь им вернуться домой. Игроки будут исследовать город, взаимодействовать с различными персонажами и принимать решения, которые будут влиять на исход их приключения.





Above The Law сочетает в себе элементы детектива, боевика и приключенческой игры, предлагая игрокам насыщенный сюжет с множеством неожиданных поворотов. Игрокам предстоит использовать свою смекалку и интуицию, чтобы успешно завершить миссию и вернуть Тая и Тейлор в их родной мир.