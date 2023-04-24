Описание

The Sunset Fairies (18+) — интерактивный визуальный роман, визуальный проект, который проведет вас через путешествие эмоций, перипетий и поворотов от первой до последней главы. Главная героиня Ливия живет в мире, где люди слепо верят всему, что говорят им их ночные и дневные родители. Здесь она проживает свою жизнь в старшей школе под бдительным присмотром отца. После аварии Ливия просыпается в реальном мире и должна узнать правду о том, что на самом деле произошло ночью с ее отцом.





Создайте свою собственную сказку, наполненную любовью, потерями и интригами! Проведите время, исследуя деревни, леса, старые замки и памятники, которые передавались из поколения в поколение. Благодаря доступному геймплею с боковой прокруткой и классическому визуальному стилю The Sunset Fairies предлагает игрокам захватывающую историю, которую нельзя пропустить.