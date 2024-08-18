Описание

Anomalous Evolution – это уникальная стратегическая игра-кликер, которая предлагает вам погрузиться в мир бесконечной эволюции и раскрыть весь потенциал SCP-682. Эта бессмертная ящерица известна своей неуязвимостью и невероятной способностью к адаптации, но вы когда-нибудь задумывались, как бы она выглядела, если бы ее развитие не знало границ? Теперь у вас есть шанс это узнать!





В Anomalous Evolution ваша цель – превратить маму-ящерицу из простейшего одноклеточного существа в могущественного и ужасного бога, который бы не уступил даже созданиям из мифов Лавкрафта. Пошагово, наращивая мощь и способности, вы будете наблюдать за тем, как эта аномальная сущность эволюционирует и становится всё более грозной и непредсказуемой.





Игра сочетает в себе элементы стратегии и кликера, где каждое ваше действие и выбор влияют на конечный результат. Постепенно увеличивая уровень сложности, вы столкнетесь с новыми вызовами, требующими максимальной сосредоточенности и стратегического мышления. Anomalous Evolution – это игра, где вы можете испытать себя в роли создателя и одновременно разрушителя, ведущего свою ящерицу к небывалым высотам.