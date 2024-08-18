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Anomalous Evolution (18+)

Anomalous Evolution (18+) 0.50

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Версия:
0.50
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 735
Скриншоты
Описание

Anomalous Evolution – это уникальная стратегическая игра-кликер, которая предлагает вам погрузиться в мир бесконечной эволюции и раскрыть весь потенциал SCP-682. Эта бессмертная ящерица известна своей неуязвимостью и невероятной способностью к адаптации, но вы когда-нибудь задумывались, как бы она выглядела, если бы ее развитие не знало границ? Теперь у вас есть шанс это узнать!


В Anomalous Evolution ваша цель – превратить маму-ящерицу из простейшего одноклеточного существа в могущественного и ужасного бога, который бы не уступил даже созданиям из мифов Лавкрафта. Пошагово, наращивая мощь и способности, вы будете наблюдать за тем, как эта аномальная сущность эволюционирует и становится всё более грозной и непредсказуемой.


Игра сочетает в себе элементы стратегии и кликера, где каждое ваше действие и выбор влияют на конечный результат. Постепенно увеличивая уровень сложности, вы столкнетесь с новыми вызовами, требующими максимальной сосредоточенности и стратегического мышления. Anomalous Evolution – это игра, где вы можете испытать себя в роли создателя и одновременно разрушителя, ведущего свою ящерицу к небывалым высотам.


Информация о модах

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Скачать Anomalous Evolution (18+) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб
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