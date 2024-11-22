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The Boss’s Wife: A Dangerous Affair (18+)

The Boss’s Wife: A Dangerous Affair (18+) 1.1

3
3
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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 869 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 112
Скриншоты
Описание

The Boss’s Wife: A Dangerous Affair – это захватывающая визуальная новелла для взрослых, которая погружает вас в мир запретных желаний и тайных страстей. Вы играете за Моргана, харизматичного и амбициозного мужчину, который оказывается втянутым в сложные и опасные отношения. Проникая в хитросплетения интриг, любви и обмана, вам предстоит делать выборы, которые определят вашу судьбу.


В центре истории – ваша встреча с Лией, потрясающей рыжеволосой девушкой, застрявшей в несчастливом браке. Между вами мгновенно возникает сильная химия, и каждый взгляд или разговор с ней затягивает вас глубже в отношения, которые стирают грань между правильным и неправильным. Её красота и внутренний мир становятся для вас непреодолимым искушением, и вы стоите перед сложным выбором: следовать своим желаниям или сохранить моральные принципы.


Но Лия – не единственное искушение в вашей жизни. Офис полон соблазнов, и ваши отношения с Сарой, уверенной и соблазнительной коллегой, также развиваются. Каждое взаимодействие с ней – это игра на грани, где страсть и профессиональные обязанности переплетаются в жарких обменах. The Boss’s Wife: A Dangerous Affair предлагает вам сложный выбор: останутся ли эти отношения поверхностными соблазнительными встречами или перерастут во что-то более глубокое и значимое. Ваши решения приведут к неожиданным последствиям и определят, какой из двух женщин станет вашей судьбой.


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Скачать The Boss’s Wife: A Dangerous Affair (18+) 869 Мб Ссылка 2 869 Мб
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