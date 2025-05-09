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Layla: Shattered Hopes (18+)

Layla: Shattered Hopes (18+) Episode 1

Смелость или падение: выведи Лейлу из теней большого города
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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 257 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Layla: Shattered Hopes — это визуальный роман с элементами драмы и морального выбора. Ты играешь за Лейлу — решительную героиню, которая бросает прошлое ради шанса начать заново в опасно манящем мегаполисе. Каждый эпизод — это шаг по тонкой грани между целями и соблазнами, где каждое решение влияет на её судьбу.


Игрока ждёт нелинейный сюжет, проработка внутреннего конфликта героини и атмосфера большого города, полного возможностей и угроз. Выбирай, кем она станет — символом силы или отражением разрушенных надежд. Пройди историю до конца и узнай: возможно ли сохранить себя, когда ставки растут с каждым днём.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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