Описание

Layla: Shattered Hopes — это визуальный роман с элементами драмы и морального выбора. Ты играешь за Лейлу — решительную героиню, которая бросает прошлое ради шанса начать заново в опасно манящем мегаполисе. Каждый эпизод — это шаг по тонкой грани между целями и соблазнами, где каждое решение влияет на её судьбу.





Игрока ждёт нелинейный сюжет, проработка внутреннего конфликта героини и атмосфера большого города, полного возможностей и угроз. Выбирай, кем она станет — символом силы или отражением разрушенных надежд. Пройди историю до конца и узнай: возможно ли сохранить себя, когда ставки растут с каждым днём.