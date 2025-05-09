Layla: Shattered Hopes (18+) Episode 1
Смелость или падение: выведи Лейлу из теней большого города
Layla: Shattered Hopes — это визуальный роман с элементами драмы и морального выбора. Ты играешь за Лейлу — решительную героиню, которая бросает прошлое ради шанса начать заново в опасно манящем мегаполисе. Каждый эпизод — это шаг по тонкой грани между целями и соблазнами, где каждое решение влияет на её судьбу.
Игрока ждёт нелинейный сюжет, проработка внутреннего конфликта героини и атмосфера большого города, полного возможностей и угроз. Выбирай, кем она станет — символом силы или отражением разрушенных надежд. Пройди историю до конца и узнай: возможно ли сохранить себя, когда ставки растут с каждым днём.
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