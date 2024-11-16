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Bright Lord (18+)

Bright Lord (18+) 1.1.2 SE Steam

Исследуйте мрачный мир в хоррор-игре с эротическими элементами, где каждое решение влияет на судьбу вашего персонажа
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Версия:
1.1.2 SE Steam
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 546 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 489
Скриншоты
Описание

Bright Lord - это хоррор-игра с эротическими элементами, в которой игрок становится слугой загадочных Bright Lords. Ваша задача состоит в том, чтобы решить, будете ли вы подчиняться воле Bright Lords полностью или сопротивляться им и бороться за свою свободу. Вас ожидает погружение в мрачный и жуткий мир, где страх и сексуальность переплетаются.


Игра предлагает игроку принимать сложные решения, которые будут влиять на развитие сюжета и конечный исход истории. Вам предстоит исследовать темные локации, решать головоломки, собирать подсказки и сталкиваться с ужасающими существами. Каждое принятое решение может иметь последствия и влиять на вашу судьбу в игровом мире.


Графика и атмосфера игры "Bright Lord" созданы с учетом хоррор-жанра, чтобы погрузить игрока в напряженную и жуткую атмосферу. Мрачные окружения, зловещие звуки и тематическая музыка помогают создать пугающую атмосферу, добавляя в игровой процесс элементы страха и напряжения.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Bright Lord (18+) v1.1.2 SE Steam MOD APK

Скачать Bright Lord (18+) 546 Мб Ссылка 2 546 Мб
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Старые версии Bright Lord (18+)
Version 1.0 Version 1.01 Version 1.1.1 SE Steam Version 1.1.1 SE Steam Version TG 1.01 Version TG 1.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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