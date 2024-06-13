Heavy Metal Babes (Мод, Урон) 2.0.2
"Heavy Metal Babes" - это захватывающая пошаговая ролевая игра, в которой игроки вступают в сражения исключительно с использованием своих тактических навыков и стратегий. Вам предстоит сопровождать команду красивых и мощных воительниц, каждая из которых обладает уникальными способностями и оружием. Вам предстоит исследовать опасные локации, сражаться с могущественными противниками и раскрывать тайны загадочного мира. Сфокусировавшись на эпических сражениях и развитии персонажей, игроки смогут почувствовать атмосферу приключений и стратегических вызовов, не прибегая к нежелательным элементам или контенту.
В этой игре вам предстоит сосредоточиться на развитии своих навыков, побеждать мощных противников и создавать мощные стратегии, чтобы покорить фантастический мир.
1. Меню
2. Навык всегда готов
3. Бог
4. DMG x100
Скачать Heavy Metal Babes (Мод, Урон) 2.0.2 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство