Описание

Affexon (18+) - это визуальный роман с привлекательной графикой, предназначенный для взрослой аудитории геймеров. Игра предлагает интересный сюжет и качественно проработанную историю. Она представляет множество персонажей и необычный подход к представлению информации, что порадует поклонников детально проработанных приключений с эротическим содержанием.





Главный герой игры живет в мире, где магия и фэнтезийные элементы сочетаются с современными технологиями и научными открытиями. Внезапно он оказывается в сложной ситуации, которая изменит не только его собственное будущее, но и будущее всех остальных людей в этом мире. Учтите, что игра предназначена для совершеннолетней аудитории (18+) и содержит контент, который может быть неприемлемым для несовершеннолетних.