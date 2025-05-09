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Date a Giantess (18+)

Date a Giantess (18+) 5.4

Свидание на грани: справишься ли ты с ростом своих проблем?
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Версия:
5.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:15
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16
Скриншоты
Описание

Date a Giantess — визуальная новелла с элементами интерактива и комедийного абсурда, где тебе предстоит провести вечер, который обещает быть... нестандартным. Главная героиня неожиданно оказывается на свидании с великаншей, и теперь твоей задачей станет не только произвести хорошее впечатление, но и не попасть в неприятности из-за разницы в масштабах.


Каждое решение влияет на ход событий — сюжет развивается по нескольким веткам, а выборы могут привести как к весёлым недоразумениям, так и к неожиданным поворотам. Уникальный сеттинг, запоминающиеся сцены и доля самоиронии делают игру привлекательной для любителей необычных историй с визуальной подачей.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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