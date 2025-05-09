Описание

Date a Giantess — визуальная новелла с элементами интерактива и комедийного абсурда, где тебе предстоит провести вечер, который обещает быть... нестандартным. Главная героиня неожиданно оказывается на свидании с великаншей, и теперь твоей задачей станет не только произвести хорошее впечатление, но и не попасть в неприятности из-за разницы в масштабах.





Каждое решение влияет на ход событий — сюжет развивается по нескольким веткам, а выборы могут привести как к весёлым недоразумениям, так и к неожиданным поворотам. Уникальный сеттинг, запоминающиеся сцены и доля самоиронии делают игру привлекательной для любителей необычных историй с визуальной подачей.