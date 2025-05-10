Описание

Sis Begs for Milk, I Deliver Cum — это ироничный ролевой проект с пародийной подачей, где игроку предстоит помочь персонажам в странных и зачастую абсурдных ситуациях. В мире, где магические способности прокачиваются не совсем обычными способами, каждый уровень требует нестандартных решений и гибкого подхода к задачам.





Игрока ждёт система прокачки, выбор диалогов, исследование квестов и множество юмористических отсылок к жанру RPG. Игра опирается на гротеск и самоиронию, предлагая альтернативный взгляд на механики прокачки и взаимодействия между персонажами. Подходит для тех, кто не ищет серьёзности, а предпочитает абсурд и легкий тон в приключениях.