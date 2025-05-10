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Sis Begs for Milk, I Deliver Cum (18+)

Sis Begs for Milk, I Deliver Cum (18+) 1.0

Необычное фэнтезийное приключение с элементами юмора и прокачки
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
146
Скриншоты
Описание

Sis Begs for Milk, I Deliver Cum — это ироничный ролевой проект с пародийной подачей, где игроку предстоит помочь персонажам в странных и зачастую абсурдных ситуациях. В мире, где магические способности прокачиваются не совсем обычными способами, каждый уровень требует нестандартных решений и гибкого подхода к задачам.


Игрока ждёт система прокачки, выбор диалогов, исследование квестов и множество юмористических отсылок к жанру RPG. Игра опирается на гротеск и самоиронию, предлагая альтернативный взгляд на механики прокачки и взаимодействия между персонажами. Подходит для тех, кто не ищет серьёзности, а предпочитает абсурд и легкий тон в приключениях.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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