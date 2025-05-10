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Unreal Bellyful Life (18+)

Unreal Bellyful Life (18+) 0.3

Исследуй свободу действий в откровенной песочнице с элементами симулятора
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

Unreal Bellyful Life — это взрослая игра в жанре песочницы с видом от третьего лица, где ты волен исследовать большой, насыщенный событиями город. В роли героя или героини ты будешь взаимодействовать с окружающим миром, принимать участие в сюжетных сценах, строить отношения и влиять на происходящее. Каждые несколько минут — это выбор, действия и последствия: поговорить, флиртовать, исследовать район или вмешаться в чужую драму.


Проект делает ставку на свободу перемещения, разнообразие контента и нелинейность взаимодействий. Ты можешь кастомизировать персонажа, строить связи, зарабатывать деньги, обустраивать жильё или просто гулять по городу, ловя неожиданные события. Игра создаёт ощущение живого мира, где почти каждая встреча — возможность для новой истории. Если ты ищешь что-то расслабляющее, откровенное и с большим числом игровых вариантов — это точно стоит попробовать.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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