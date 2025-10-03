Описание

A Phone Affair — это визуальный роман, в котором вся драма разворачивается на экране смартфона. Сообщения, фото, голосовые, редкие звонки — именно в этом формате вы проживаете отношения на расстоянии с девушкой, которая уехала за мечтой. Она — милая, амбициозная, полная надежд актриса на старте своей карьеры. Вы — тот, кто остался, наблюдающий за её успехами и изменениями с другой стороны экрана. Здесь нет громких сцен и эффектных поворотов — есть тонкая психологическая игра на грани ревности, доверия и соблазна.





A Phone Affair заставляет выбирать: что написать, как отреагировать, промолчать или нажать «отправить»? Все решения, даже самые мелкие, сдвигают границы — между близостью и холодом, между поддержкой и давлением. Игра задаёт неудобные вопросы о том, как меняется любовь, когда единственный контакт — через стекло. И насколько легко в эту трещину между словами просачивается что-то большее, чем просто скука. Это не просто роман про чувства — это история про то, как меняются люди, когда мечты становятся реальностью, а ты всё ещё ждёшь ответа.