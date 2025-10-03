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A Phone Affair (18+)

A Phone Affair (18+) 0.6.0

Когда экран телефона — окно в любовь, которую легко потерять между звонками и желаниями
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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

A Phone Affair — это визуальный роман, в котором вся драма разворачивается на экране смартфона. Сообщения, фото, голосовые, редкие звонки — именно в этом формате вы проживаете отношения на расстоянии с девушкой, которая уехала за мечтой. Она — милая, амбициозная, полная надежд актриса на старте своей карьеры. Вы — тот, кто остался, наблюдающий за её успехами и изменениями с другой стороны экрана. Здесь нет громких сцен и эффектных поворотов — есть тонкая психологическая игра на грани ревности, доверия и соблазна.


A Phone Affair заставляет выбирать: что написать, как отреагировать, промолчать или нажать «отправить»? Все решения, даже самые мелкие, сдвигают границы — между близостью и холодом, между поддержкой и давлением. Игра задаёт неудобные вопросы о том, как меняется любовь, когда единственный контакт — через стекло. И насколько легко в эту трещину между словами просачивается что-то большее, чем просто скука. Это не просто роман про чувства — это история про то, как меняются люди, когда мечты становятся реальностью, а ты всё ещё ждёшь ответа.


Информация о модах

Версия v0.6.0

🔥 Основные обновления:

Обновлён маршрут "Cuck" – новые сцены и сюжетные повороты
Добавлены видеозвонки! Теперь вы можете нажать среднюю кнопку мыши, чтобы скрыть диалоги и интерфейс, оставив только изображение
– Добавлено около 18,000 слов текста
– Добавлено 103+ HD CG-изображений, 2 анимации с жидкостями, 2 мини-анимации

📱 Улучшения телефона и интерфейса:

– Обновлён и оптимизирован интерфейс телефона — игра больше не должна тормозить даже при длинных диалогах (сообщите, если всё же будет)
– При нажатии «Add New Save» больше не появляется странное текстовое поле — теперь можно кликать по сохранениям и редактировать их имена
Увеличена максимальная скорость текста для более быстрого прохождения
Иконки «Назад» и «Повернуть» стали более заметны при приближении к изображению
– Нажатие средней кнопки мыши теперь также скрывает иконки при приближении
– Добавлена возможность нажатием Esc выйти из режима увеличенного изображения

🛠 Исправления:

– Кнопки «Назад» и «Повернуть изображение» теперь корректно располагаются по краям телефона при повороте изображения
– Галерея теперь по умолчанию открывается с фотоальбома, а не с пустого экрана
– Игра больше не будет висеть в процессах после закрытия (исправлен баг Unity)

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Скачать A Phone Affair (18+) v0.6.0 MOD APK

Скачать A Phone Affair (18+) 470 Мб Ссылка 2 470 Мб
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