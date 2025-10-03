A Phone Affair (18+) 0.6.0
Когда экран телефона — окно в любовь, которую легко потерять между звонками и желаниями
A Phone Affair — это визуальный роман, в котором вся драма разворачивается на экране смартфона. Сообщения, фото, голосовые, редкие звонки — именно в этом формате вы проживаете отношения на расстоянии с девушкой, которая уехала за мечтой. Она — милая, амбициозная, полная надежд актриса на старте своей карьеры. Вы — тот, кто остался, наблюдающий за её успехами и изменениями с другой стороны экрана. Здесь нет громких сцен и эффектных поворотов — есть тонкая психологическая игра на грани ревности, доверия и соблазна.
A Phone Affair заставляет выбирать: что написать, как отреагировать, промолчать или нажать «отправить»? Все решения, даже самые мелкие, сдвигают границы — между близостью и холодом, между поддержкой и давлением. Игра задаёт неудобные вопросы о том, как меняется любовь, когда единственный контакт — через стекло. И насколько легко в эту трещину между словами просачивается что-то большее, чем просто скука. Это не просто роман про чувства — это история про то, как меняются люди, когда мечты становятся реальностью, а ты всё ещё ждёшь ответа.
Версия v0.6.0
🔥 Основные обновления:
– Обновлён маршрут "Cuck" – новые сцены и сюжетные повороты
– Добавлены видеозвонки! Теперь вы можете нажать среднюю кнопку мыши, чтобы скрыть диалоги и интерфейс, оставив только изображение
– Добавлено около 18,000 слов текста
– Добавлено 103+ HD CG-изображений, 2 анимации с жидкостями, 2 мини-анимации
📱 Улучшения телефона и интерфейса:
– Обновлён и оптимизирован интерфейс телефона — игра больше не должна тормозить даже при длинных диалогах (сообщите, если всё же будет)
– При нажатии «Add New Save» больше не появляется странное текстовое поле — теперь можно кликать по сохранениям и редактировать их имена
– Увеличена максимальная скорость текста для более быстрого прохождения
– Иконки «Назад» и «Повернуть» стали более заметны при приближении к изображению
– Нажатие средней кнопки мыши теперь также скрывает иконки при приближении
– Добавлена возможность нажатием Esc выйти из режима увеличенного изображения
🛠 Исправления:
– Кнопки «Назад» и «Повернуть изображение» теперь корректно располагаются по краям телефона при повороте изображения
– Галерея теперь по умолчанию открывается с фотоальбома, а не с пустого экрана
– Игра больше не будет висеть в процессах после закрытия (исправлен баг Unity)
Скачать A Phone Affair (18+) v0.6.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer