Описание

Roger & Julia – Summer in BangCity — это увлекательная романтическая новелла, рассказывающая о летних приключениях Роджера и Джулии. Роджер должен усердно учиться, чтобы получить стипендию в университете, и Джулия, его соседка, становится его верным помощником в подготовке к поступлению.





Помимо занятий, Джулия помогает Роджеру пройти через первые свидания с Андреа, наполняя его лето забавными моментами и новыми эмоциями. Эта история также раскрывает предысторию отношений Роджера и Джулии, которые позже появятся в Zoey's Club в BangCity. Погрузитесь в романтику, юмор и дружбу, которые сделают это лето незабываемым!