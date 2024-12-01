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Roger & Julia – Summer in BangCity (18+)

Roger & Julia – Summer in BangCity (18+) 0.02

Летняя история любви, дружбы и подготовки к новому этапу жизни
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Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 756 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
620
Скриншоты
Описание

Roger & Julia – Summer in BangCity — это увлекательная романтическая новелла, рассказывающая о летних приключениях Роджера и Джулии. Роджер должен усердно учиться, чтобы получить стипендию в университете, и Джулия, его соседка, становится его верным помощником в подготовке к поступлению.


Помимо занятий, Джулия помогает Роджеру пройти через первые свидания с Андреа, наполняя его лето забавными моментами и новыми эмоциями. Эта история также раскрывает предысторию отношений Роджера и Джулии, которые позже появятся в Zoey's Club в BangCity. Погрузитесь в романтику, юмор и дружбу, которые сделают это лето незабываемым!


Информация о модах

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Скачать Roger & Julia – Summer in BangCity (18+) v0.02 MOD APK

Скачать Roger & Julia – Summer in BangCity (18+) 756 Мб Ссылка 2 756 Мб
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Старые версии Roger & Julia – Summer in BangCity (18+)
Version 0.01 Version TG 0.01


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