Roger & Julia – Summer in BangCity (18+) 0.02
Летняя история любви, дружбы и подготовки к новому этапу жизни
Версия:
0.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 756 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
620
Описание
Roger & Julia – Summer in BangCity — это увлекательная романтическая новелла, рассказывающая о летних приключениях Роджера и Джулии. Роджер должен усердно учиться, чтобы получить стипендию в университете, и Джулия, его соседка, становится его верным помощником в подготовке к поступлению.
Помимо занятий, Джулия помогает Роджеру пройти через первые свидания с Андреа, наполняя его лето забавными моментами и новыми эмоциями. Эта история также раскрывает предысторию отношений Роджера и Джулии, которые позже появятся в Zoey's Club в BangCity. Погрузитесь в романтику, юмор и дружбу, которые сделают это лето незабываемым!
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