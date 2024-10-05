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Ashes of the Sun (18+)

Ashes of the Sun (18+) 0.20

Постапокалиптическое выживание и выборы, определяющие судьбу
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Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 701 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
645
Скриншоты
Описание

Ashes of the Sun — это атмосферная интерактивная история, переносящая вас в мир, где солнце исчезло, а человечество балансирует на грани выживания. В роли главного героя вам предстоит принимать решения, которые повлияют не только на ход событий, но и на развитие романтических отношений с различными персонажами.


Исследуйте мрачные тайны постапокалиптического мира, преодолевайте опасности и будьте готовы к неожиданным угрозам, скрытым в тени. Каждое ваше действие формирует сюжет, открывая различные концовки. Готовы ли вы столкнуться с неизвестностью и определить свою судьбу в этом опустошённом мире?


Информация о модах

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Скачать Ashes of the Sun (18+) 701 Мб Ссылка 2 701 Мб
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