Версия:
0.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 701 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
645
Описание
Ashes of the Sun — это атмосферная интерактивная история, переносящая вас в мир, где солнце исчезло, а человечество балансирует на грани выживания. В роли главного героя вам предстоит принимать решения, которые повлияют не только на ход событий, но и на развитие романтических отношений с различными персонажами.
Исследуйте мрачные тайны постапокалиптического мира, преодолевайте опасности и будьте готовы к неожиданным угрозам, скрытым в тени. Каждое ваше действие формирует сюжет, открывая различные концовки. Готовы ли вы столкнуться с неизвестностью и определить свою судьбу в этом опустошённом мире?
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