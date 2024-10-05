Описание

Ashes of the Sun — это атмосферная интерактивная история, переносящая вас в мир, где солнце исчезло, а человечество балансирует на грани выживания. В роли главного героя вам предстоит принимать решения, которые повлияют не только на ход событий, но и на развитие романтических отношений с различными персонажами.





Исследуйте мрачные тайны постапокалиптического мира, преодолевайте опасности и будьте готовы к неожиданным угрозам, скрытым в тени. Каждое ваше действие формирует сюжет, открывая различные концовки. Готовы ли вы столкнуться с неизвестностью и определить свою судьбу в этом опустошённом мире?