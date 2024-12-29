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Shroud (18+)

Shroud (18+) 0.3.0

Постапокалиптическое приключение на грани выживания и тайн прошлого
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Версия:
0.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 497 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 095
Скриншоты
Описание

Shroud — это атмосферный визуальный роман, переносящий вас в мир, затянутый токсичным смогом и полным загадок прошлого. Вы играете за Дауста, члена экипажа, выживающего на борту воздушного корабля, парящего над разрушенной Землёй. Его задача — добывать жизненно важные ресурсы, рискуя всем ради спасения команды.


Вас ждёт захватывающее путешествие в заброшенный город, где никто не осмеливался бывать годами. Исследуйте разрушенные руины, сталкивайтесь с неизвестными угрозами и раскрывайте мрачные тайны, которые могут изменить судьбу выживших. Напряжённый сюжет, непредсказуемые повороты и глубокие персонажи делают игру идеальным выбором для поклонников постапокалиптических приключений.


Информация о модах

Версия v0.3.0

📸 Контент:300+ новых изображений
20+ новых анимаций
2000+ строк кода

🗺️ Новые функции: – Добавлена карта мира
– Внедрена торговая система
– Реализована бо́евая механика
– Добавлена возможность обчищать врагов после боя

🛠️ Прочее: – Исправлены различные рендеры и ошибки в коде

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Скачать Shroud (18+) v0.3.0 MOD APK

Скачать Shroud (18+) 497 Мб Ссылка 2 497 Мб
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Старые версии Shroud (18+)
Version TG 0.2.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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