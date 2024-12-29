Shroud — это атмосферный визуальный роман, переносящий вас в мир, затянутый токсичным смогом и полным загадок прошлого. Вы играете за Дауста, члена экипажа, выживающего на борту воздушного корабля, парящего над разрушенной Землёй. Его задача — добывать жизненно важные ресурсы, рискуя всем ради спасения команды.
Вас ждёт захватывающее путешествие в заброшенный город, где никто не осмеливался бывать годами. Исследуйте разрушенные руины, сталкивайтесь с неизвестными угрозами и раскрывайте мрачные тайны, которые могут изменить судьбу выживших. Напряжённый сюжет, непредсказуемые повороты и глубокие персонажи делают игру идеальным выбором для поклонников постапокалиптических приключений.
Версия v0.3.0
📸 Контент: – 300+ новых изображений
– 20+ новых анимаций
– 2000+ строк кода
🗺️ Новые функции: – Добавлена карта мира
– Внедрена торговая система
– Реализована бо́евая механика
– Добавлена возможность обчищать врагов после боя
🛠️ Прочее: – Исправлены различные рендеры и ошибки в коде
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