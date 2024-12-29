Описание

Shroud — это атмосферный визуальный роман, переносящий вас в мир, затянутый токсичным смогом и полным загадок прошлого. Вы играете за Дауста, члена экипажа, выживающего на борту воздушного корабля, парящего над разрушенной Землёй. Его задача — добывать жизненно важные ресурсы, рискуя всем ради спасения команды.





Вас ждёт захватывающее путешествие в заброшенный город, где никто не осмеливался бывать годами. Исследуйте разрушенные руины, сталкивайтесь с неизвестными угрозами и раскрывайте мрачные тайны, которые могут изменить судьбу выживших. Напряжённый сюжет, непредсказуемые повороты и глубокие персонажи делают игру идеальным выбором для поклонников постапокалиптических приключений.