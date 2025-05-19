FF&S: Scenes That Didn’t Happen (18+) 2025.04
Альтернативные сцены и неизданные истории из мира FF&S
FF&S: Scenes That Didn’t Happen — это уникальный проект, предлагающий поклонникам мира «Семья, друзья и незнакомцы» возможность заглянуть за кулисы создания сюжета. Здесь собраны альтернативные сцены, которые не вошли в основную историю, а также неопубликованные сюжетные линии, раскрывающие новые грани персонажей и событий.
Этот проект создан для тех, кто хочет увидеть, как могли развиваться события, если бы выборы героев пошли по другому пути. Кроме того, он предоставляет дополнительный контент, основанный на запросах фанатов, который не вписался в основное повествование, но заслуживает внимания. Погрузитесь в расширенный мир FF&S и исследуйте истории, которые могли бы быть!
Обновление 2025.04
📖 Добавлена новая история для Мелиссы под названием «Под погодой» (Under the Weather).
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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