Описание

FF&S: Scenes That Didn’t Happen — это уникальный проект, предлагающий поклонникам мира «Семья, друзья и незнакомцы» возможность заглянуть за кулисы создания сюжета. Здесь собраны альтернативные сцены, которые не вошли в основную историю, а также неопубликованные сюжетные линии, раскрывающие новые грани персонажей и событий.





Этот проект создан для тех, кто хочет увидеть, как могли развиваться события, если бы выборы героев пошли по другому пути. Кроме того, он предоставляет дополнительный контент, основанный на запросах фанатов, который не вписался в основное повествование, но заслуживает внимания. Погрузитесь в расширенный мир FF&S и исследуйте истории, которые могли бы быть!