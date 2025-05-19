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FF&S: Scenes That Didn’t Happen (18+)

FF&S: Scenes That Didn’t Happen (18+) 2025.04

Альтернативные сцены и неизданные истории из мира FF&S
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Версия:
2025.04
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 522 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 905
Скриншоты
Описание

FF&S: Scenes That Didn’t Happen — это уникальный проект, предлагающий поклонникам мира «Семья, друзья и незнакомцы» возможность заглянуть за кулисы создания сюжета. Здесь собраны альтернативные сцены, которые не вошли в основную историю, а также неопубликованные сюжетные линии, раскрывающие новые грани персонажей и событий.


Этот проект создан для тех, кто хочет увидеть, как могли развиваться события, если бы выборы героев пошли по другому пути. Кроме того, он предоставляет дополнительный контент, основанный на запросах фанатов, который не вписался в основное повествование, но заслуживает внимания. Погрузитесь в расширенный мир FF&S и исследуйте истории, которые могли бы быть!


Информация о модах

Обновление 2025.04
📖 Добавлена новая история для Мелиссы под названием «Под погодой» (Under the Weather).

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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