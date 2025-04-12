Описание

Pizzaboy начинается с простой отправной точки: ты живёшь с крестной матерью, ищешь подработку и устраиваешься доставщиком пиццы. Но за каждым заказом, за каждой улыбкой клиента скрывается что-то большее — чужие жизни, запутанные отношения и выборы, которые изменят не только твой день, но и ход всей истории. Это не игра про пиццу. Это игра про то, как случайная работа может превратиться в ключ к чужим судьбам.





Pizzaboy сочетает повседневность с драмой, флиртом, тайнами и выбором, который имеет последствия. Ты общаешься, решаешь, наблюдаешь, как изменяется отношение окружающих в зависимости от твоих действий. Персонажи здесь не просто декорации — у каждого своя жизнь, своя боль, своя интрига. Постепенно ты втягиваешься в рутину города и понимаешь: под тихими улицами кипят желания, разочарования и секреты, которые лучше было бы не знать. Но назад дороги уже нет — ведь ты не просто доставщик. Ты уже часть этой истории.