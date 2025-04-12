Pizzaboy (18+) 0.2.1
Маленький город, большая пицца и слишком много тайн за каждой дверью
Pizzaboy начинается с простой отправной точки: ты живёшь с крестной матерью, ищешь подработку и устраиваешься доставщиком пиццы. Но за каждым заказом, за каждой улыбкой клиента скрывается что-то большее — чужие жизни, запутанные отношения и выборы, которые изменят не только твой день, но и ход всей истории. Это не игра про пиццу. Это игра про то, как случайная работа может превратиться в ключ к чужим судьбам.
Pizzaboy сочетает повседневность с драмой, флиртом, тайнами и выбором, который имеет последствия. Ты общаешься, решаешь, наблюдаешь, как изменяется отношение окружающих в зависимости от твоих действий. Персонажи здесь не просто декорации — у каждого своя жизнь, своя боль, своя интрига. Постепенно ты втягиваешься в рутину города и понимаешь: под тихими улицами кипят желания, разочарования и секреты, которые лучше было бы не знать. Но назад дороги уже нет — ведь ты не просто доставщик. Ты уже часть этой истории.
Версия v0.2.1
– Исправлены тексты на английском языке
– Добавлены опции навигации в Android-версии
Версия v0.2.0
– Продолжение сюжета с более чем 430 новыми изображениями
– Добавлено 9 анимаций в ключевых моментах истории, с возможностью изменения скорости воспроизведения
– Добавлен экран для сообщений на мобильном телефоне
– Важные сцены дополнены звуковыми эффектами (рекомендуется использовать колонки или наушники)
– В некоторых сценах добавлены движения, чтобы сделать изображение более живым и динамичным
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