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Dark and Light Thread of the Worlds (18+)

Dark and Light Thread of the Worlds (18+) 0.01

Между мирами, желаниями и властью: фанатский роман с сюжетом и анимацией
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 773 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
269
Скриншоты
Описание

Dark and Light Thread of the Worlds (18+) — визуальный роман с элементами RPG и стратегического выбора. Здесь ты играешь за героя, оказавшегося в хаосе распавшихся миров. Вокруг — магия, интриги, враги из прошлого и союзники с сомненной лояльностью. Перемещайся между локациями, вливайся в конфликты, принимай решения и строй собственный путь через тьму и искушения. Каждое действие влияет на сюжет и отношения с персонажами.


Игра выделяется анимированными сценами и разнообразием героинь — от людей до магических существ. Развитие истории не линейно: ты сам решаешь, кого подчинить, с кем соблазнить или вступить в альянс. Продуманный лор, офлайн-доступ, насыщенные диалоги и визуал на уровне. Dark and Light Thread of the Worlds — для тех, кто хочет не просто смотреть, но управлять своим падением… или восхождением.


Информация о модах

Полная версия

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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