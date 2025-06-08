My Husbands Boss (18+) Ch.2
Скандалы, соблазн и падение: история одной семьи и её разрушительных решений
My Husband's Boss (18+) — это кинетический визуальный роман, где ты наблюдаешь за драмой супружеской пары, втянутой в опасную игру соблазна и обмана. Здесь нет выбора — лишь поток событий, разворачивающийся по тщательно выстроенному сценарию. Один поступок жены — и на фоне внешнего благополучия запускается цепочка предательств, скрытых мотивов и эмоциональных взрывов.
Проект предлагает качественные рендеры и богатую галерею персонажей, каждый из которых сыграет свою роль в нарастающем конфликте. История раскрывает внутренние мотивы и последствия решений, затрагивающих не только главных героев, но и их окружение. Игра доступна офлайн, без доната. My Husband's Boss — это не про выбор, а про последствия, которые уже не остановить.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.