Описание

My Husband's Boss (18+) — это кинетический визуальный роман, где ты наблюдаешь за драмой супружеской пары, втянутой в опасную игру соблазна и обмана. Здесь нет выбора — лишь поток событий, разворачивающийся по тщательно выстроенному сценарию. Один поступок жены — и на фоне внешнего благополучия запускается цепочка предательств, скрытых мотивов и эмоциональных взрывов.





Проект предлагает качественные рендеры и богатую галерею персонажей, каждый из которых сыграет свою роль в нарастающем конфликте. История раскрывает внутренние мотивы и последствия решений, затрагивающих не только главных героев, но и их окружение. Игра доступна офлайн, без доната. My Husband's Boss — это не про выбор, а про последствия, которые уже не остановить.