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My Husbands Boss (18+)

My Husbands Boss (18+) Ch.2

Скандалы, соблазн и падение: история одной семьи и её разрушительных решений
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Версия:
Ch.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:45
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 245 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23
Скриншоты
Описание

My Husband's Boss (18+) — это кинетический визуальный роман, где ты наблюдаешь за драмой супружеской пары, втянутой в опасную игру соблазна и обмана. Здесь нет выбора — лишь поток событий, разворачивающийся по тщательно выстроенному сценарию. Один поступок жены — и на фоне внешнего благополучия запускается цепочка предательств, скрытых мотивов и эмоциональных взрывов.


Проект предлагает качественные рендеры и богатую галерею персонажей, каждый из которых сыграет свою роль в нарастающем конфликте. История раскрывает внутренние мотивы и последствия решений, затрагивающих не только главных героев, но и их окружение. Игра доступна офлайн, без доната. My Husband's Boss — это не про выбор, а про последствия, которые уже не остановить.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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