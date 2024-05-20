android-1.ru / Игры / Эротические игры / TENTACLE VAN (18+)
TENTACLE VAN (18+)

TENTACLE VAN (18+) 0.4.00 Trial

11
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.4.00 Trial
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 026
Скриншоты
Описание

TENTACLE VAN - это увлекательная аркадная игра, где вы управляете фантастическим фургоном, оборудованным уникальными механическими "щупальцами". Ваша задача - маневрировать через городские улицы, избегая столкновения с полицией и препятствий. Собирайте бонусы и выполняйте задания, чтобы улучшать свой фургон и открывать новые технологические возможности.


В игре вы должны использовать свои навыки вождения и стратегическое мышление, чтобы успешно избежать погонь и ловушек. Каждый уровень предлагает различные испытания и требует от игрока все большей ловкости и умения. С прогрессом в игре вы откроете доступ к новым районам и более сложным миссиям.


Tentacle Van Adventure превращает обычную гонку в захватывающее приключение с элементами головоломки и экшн-игры, где каждое ваше решение имеет значение. Подготовьтесь к захватывающим приключениям и улучшайте свои навыки вождения, чтобы стать мастером маневрирования и стратегии. Удачи!


Информация о модах

полная версия

Показать полностью

Скачать TENTACLE VAN (18+) v0.4.00 Trial MOD APK

Скачать TENTACLE VAN (18+) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Sun City (18+)
Sun City (18+)
Version: 0.1
The Family Sin (18+)
The Family Sin (18+)
Version: 0.5
Luna in the Tavern (18+)
Luna in the Tavern (18+)
Version: Chapter 5 v0.32
Witches Trainer 3D (18+)
Witches Trainer 3D (18+)
Version: 0.3.3f
Wilykat’s Adventure (18+)
Wilykat’s Adventure (18+)
Version: Demo
Medical Special Care (18+)
Medical Special Care (18+)
Version: 0.6.3
Harvest Girls Garden Assault (18+)
Harvest Girls Garden Assault (18+)
Version: Demo v0.10
Rule 34 Encyclopedia (18+)
Rule 34 Encyclopedia (18+)
Version: 1.2.4

Отзывы о TENTACLE VAN (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив