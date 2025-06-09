Описание

Sun City — это захватывающий визуальный роман, который рассказывает историю молодого человека, столкнувшегося с тяжелыми утратами и испытаниями. После смерти обоих родителей главный герой остается жить в маленьком городке Тони вместе со своей мачехой, которая владеет магазином одежды. В то время как мачеха пытается поддержать семью, герой работает помощником в фотостудии, стараясь найти свое место в мире после потерь.





Однажды появляется возможность изменить свою жизнь — переехать к сводной тете, которая предлагает новые перспективы и возможность оставить печальные воспоминания позади. В Sun City героя ожидают новые знакомства, романтические приключения, возможности для развлечений и карьерного роста. Этот переезд становится шансом на новую жизнь, где каждый день приносит новые испытания и открытия.





Игра позволяет игрокам влиять на сюжет через выборы, которые определяют развитие отношений, карьерный путь и личностный рост главного героя. Под каждым решением скрываются последствия, которые могут привести как к успеху, так и к неожиданным трудностям. Sun City предлагает глубокий и многогранный опыт, позволяющий игрокам погрузиться в динамично меняющийся мир, полный интриг, страсти и возможностей.