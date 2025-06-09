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Sun City (18+)

Sun City (18+) Episode 1

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Версия:
Episode 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 247 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
2 278
Скриншоты
Описание

Sun City — это захватывающий визуальный роман, который рассказывает историю молодого человека, столкнувшегося с тяжелыми утратами и испытаниями. После смерти обоих родителей главный герой остается жить в маленьком городке Тони вместе со своей мачехой, которая владеет магазином одежды. В то время как мачеха пытается поддержать семью, герой работает помощником в фотостудии, стараясь найти свое место в мире после потерь.


Однажды появляется возможность изменить свою жизнь — переехать к сводной тете, которая предлагает новые перспективы и возможность оставить печальные воспоминания позади. В Sun City героя ожидают новые знакомства, романтические приключения, возможности для развлечений и карьерного роста. Этот переезд становится шансом на новую жизнь, где каждый день приносит новые испытания и открытия.


Игра позволяет игрокам влиять на сюжет через выборы, которые определяют развитие отношений, карьерный путь и личностный рост главного героя. Под каждым решением скрываются последствия, которые могут привести как к успеху, так и к неожиданным трудностям. Sun City предлагает глубокий и многогранный опыт, позволяющий игрокам погрузиться в динамично меняющийся мир, полный интриг, страсти и возможностей.


Информация о модах

полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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