Описание

Afterlife Harem — это визуальная новелла-песочница для взрослых с элементами симулятора свиданий и ролевой игры. Следуйте за загадочной фигурой, станьте проводником в загробную жизнь и найдите прекрасных духов. Создайте свою собственную историю и испытайте любовь и приключения в этом фантастическом мире.





Погрузитесь в увлекательное повествование и красочные визуальные эффекты гарема загробной жизни. Заводите друзей, преодолевайте препятствия, наслаждайтесь увлекательными квестами и найдите любовь в этом путешествии!