«Нет места лучше дома» — это визуальная новелла для лиц старше 18 лет, предлагающая захватывающий и увлекательный опыт киберпанка. Встаньте на место бывшего хакера, переквалифицировавшегося в законопослушного специалиста по кибербезопасности, и вернитесь в криминальный мир. Путешествуйте по захватывающему повествованию, исследуйте свое прошлое и узнайте, что нужно, чтобы изменить свое будущее.





Раскрывайте секреты, решайте головоломки и делайте выбор, который сформирует вашу личность и определит вашу судьбу. Сложный кибернетический сеттинг и захватывающая сюжетная линия «Нет места лучше дома» будут держать вас в напряжении до самого конца. Отважитесь ли вы отправиться в это увлекательное путешествие?