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Because I Love Her (18+)

Because I Love Her (18+) Part 2 NTR

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Версия:
Part 2 NTR
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 299 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 632
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы к захватывающему игровому процессу? Потому что я люблю ее (18+) — захватывающая визуальная новелла с откровенными сценами, интригующими решениями и многим другим! Следите за историей Джона и Клэр, когда они переезжают в большой город и вместе отправляются в новое путешествие.


Интенсивный сюжет «Потому что я люблю ее» (18+) заставит вас хотеть большего. Эта игра с откровенными сценами, интригующими процессами принятия решений и множеством действий наверняка подарит вам часы захватывающего развлечения. Следуйте за Джоном, пока он преодолевает сложности отношений со своей прекрасной невестой Клэр.


Потому что я люблю ее (18+) дает вам уникальную возможность погрузиться в захватывающий виртуальный мир, полный любви, приключений и неожиданных поворотов. Благодаря яркой графике, захватывающему сюжету и очаровательным персонажам эта игра подарит вам часы незабываемых развлечений.


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Because I Love Her (18+)
Version TG Alpha Love Update

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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