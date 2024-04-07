Описание

Пришло время вам ввязаться в жизнь печально известного Эрни. Этому хардкорному парню нужно завести серьезные отношения, пока он еще не женат, но у него есть одна проблема. Он не умеет встречаться! Дело не в том, что он не хочет встречаться, но у него никогда не было на это времени. Теперь он взрослый, поэтому возможности начинают представляться так, как раньше не было. У Эрни большой опыт в обеспечении других людей удовлетворением, которое они ищут в своей жизни, но когда дело доходит до него самого, у него просто нет времени на работу! Это зависит от вас сейчас. Пройдите визуальную новеллу и помогите Эрни найти любовь!

My Cute Roommate 2 (18+) — визуальная новелла