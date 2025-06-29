Описание

Ripples - Сложно создать проект для 18-летних. Нужно знать тенденции и иметь хорошее чувство юмора. Но ты тоже должен быть осторожен. Сегодняшние подростки более проницательны и менее терпимы, чем когда-либо прежде! Вы хотите, чтобы у вашего персонажа была история любви или драма? Или, может быть, оба? Вы можете выбирать из широкого спектра фонов и персонажей - от обычного старшеклассника до счастливого продавца моти! Ваш проект будет выглядеть профессионально и безупречно без ваших усилий. Принимая все проекты на любую тему, Ripples стала популярным именем среди 18-летних создателей контента.