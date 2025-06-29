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Ripples (18+)

Ripples (18+) vEpisode 7

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Версия:
Episode 7
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Категория:
Симуляторы / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32 952
Описание

Ripples - Сложно создать проект для 18-летних. Нужно знать тенденции и иметь хорошее чувство юмора. Но ты тоже должен быть осторожен. Сегодняшние подростки более проницательны и менее терпимы, чем когда-либо прежде! Вы хотите, чтобы у вашего персонажа была история любви или драма? Или, может быть, оба? Вы можете выбирать из широкого спектра фонов и персонажей - от обычного старшеклассника до счастливого продавца моти! Ваш проект будет выглядеть профессионально и безупречно без ваших усилий. Принимая все проекты на любую тему, Ripples стала популярным именем среди 18-летних создателей контента.


Информация о модах

v0.7.0
– 1651 новое изображение
– 122 новые анимации
– Более 9 500 строк нового кода
– 24 новых музыкальных трека
– Новые сцены в галерее
– Новые скрытые рендеры
– Несколько исправлений кода и рендеров
– Обновление Ren’Py с версии 8.1.3 до 8.2.1
– Множество других небольших изменений

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+
 Теги темы: Встроенный кэш

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Ripples (18+)


Комментарии (2)
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Lexa
Lexa 30 апреля 2024 23:58
Будет ли обновление с part 7, не особо понял
0
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Yes
Yes 17 ноября 2023 12:18
В этой версии есть русский язык ?
-6
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