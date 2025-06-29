Ripples - Сложно создать проект для 18-летних. Нужно знать тенденции и иметь хорошее чувство юмора. Но ты тоже должен быть осторожен. Сегодняшние подростки более проницательны и менее терпимы, чем когда-либо прежде! Вы хотите, чтобы у вашего персонажа была история любви или драма? Или, может быть, оба? Вы можете выбирать из широкого спектра фонов и персонажей - от обычного старшеклассника до счастливого продавца моти! Ваш проект будет выглядеть профессионально и безупречно без ваших усилий. Принимая все проекты на любую тему, Ripples стала популярным именем среди 18-летних создателей контента.
v0.7.0
– 1651 новое изображение
– 122 новые анимации
– Более 9 500 строк нового кода
– 24 новых музыкальных трека
– Новые сцены в галерее
– Новые скрытые рендеры
– Несколько исправлений кода и рендеров
– Обновление Ren’Py с версии 8.1.3 до 8.2.1
– Множество других небольших изменений
Скачать Ripples (18+) vEpisode 7 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.