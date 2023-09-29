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My Cute Roommate (18+)

My Cute Roommate (18+) 1.6.1 Ex Beta

Интерактивная визуальная новелла с множеством концовок и глубокой персонализацией персонажей
99
17
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Версия:
1.6.1 Ex Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
93 443
Скриншоты
Описание

My Cute Roommate (18+) - эта игра имеет мало общего с традиционной визуальной новеллой. Основное отличие состоит в том, что история будет меняться в зависимости от выбора игрока, что делало игру очень уникальной и непредсказуемой. Главный герой сможет взаимодействовать с одним из 9 женских персонажей. Все эти женщины имеют свою индивидуальность и характеристики и могут развивать отношения с главным героем, что повлияет на развитие истории.


В этой игре можно найти большое количество привлекательных моментов: красивые персонажи, линейный сюжет без тупиков, откровенный контент и различные концовки, а также несколько побочных историй для каждого персонажа. Конечно, дело не только в игровом процессе; есть много аспектов игры, которые сделают ее очень интересной для игроков - есть моменты, когда вам нужно принять решение.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать My Cute Roommate (18+) v1.6.1 Ex Beta MOD APK

Скачать My Cute Roommate (18+) 1.8 Гб Ссылка 2 1.8 Гб 1.6.1 Rus 1.8 Гб 1.6.1 Rus (Ссылка 2) 1.8 Гб 1.6.1 Rus [TG] 1.8 Гб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о My Cute Roommate (18+)


Комментарии (2)
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ПСМ
ПСМ 28 апреля 2024 22:17
Как была вся сука кривая и ломаная, так и осталась
+2
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777
777 29 сентября 2023 15:01
Игра огонь. Русский присутствует.
+9
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