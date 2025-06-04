Описание

Endowed — это визуальная новелла с явным содержанием и большой продолжительностью сюжетных событий. Главный герой неожиданно получает известие о смерти своего дяди, которого не видел более десяти лет. Позже выясняется, что родственник оставил ему наследство и недавно считался умершим. После этого происходят таинственные события, которые ставят это под сомнение...





Любая визуальная новелла для взрослых с детективным прошлым и иллюстрацией в стиле комиксов. У главного героя есть недавно обнаруженный дядя, которого он не видел десять лет, который оставил ему в наследство 65 миллионов долларов, но не раньше, чем погиб при загадочных обстоятельствах. Смерть моего дяди заставляет его узнать больше о моем дяде и его прошлом, что приводит к различным делам, а также использовать свои детективные навыки, чтобы раскрыть их все и вместе с твоей матерью добраться до наследства. Удастся ли ему до него добраться? Или он окажется в тюрьме?