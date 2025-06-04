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Endowed (18+)

Endowed (18+) 0.4.4

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Версия:
0.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 569
Скриншоты
Описание

Endowed — это визуальная новелла с явным содержанием и большой продолжительностью сюжетных событий. Главный герой неожиданно получает известие о смерти своего дяди, которого не видел более десяти лет. Позже выясняется, что родственник оставил ему наследство и недавно считался умершим. После этого происходят таинственные события, которые ставят это под сомнение...


Любая визуальная новелла для взрослых с детективным прошлым и иллюстрацией в стиле комиксов. У главного героя есть недавно обнаруженный дядя, которого он не видел десять лет, который оставил ему в наследство 65 миллионов долларов, но не раньше, чем погиб при загадочных обстоятельствах. Смерть моего дяди заставляет его узнать больше о моем дяде и его прошлом, что приводит к различным делам, а также использовать свои детективные навыки, чтобы раскрыть их все и вместе с твоей матерью добраться до наследства. Удастся ли ему до него добраться? Или он окажется в тюрьме?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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