Endowed (18+) 0.4.4
Endowed — это визуальная новелла с явным содержанием и большой продолжительностью сюжетных событий. Главный герой неожиданно получает известие о смерти своего дяди, которого не видел более десяти лет. Позже выясняется, что родственник оставил ему наследство и недавно считался умершим. После этого происходят таинственные события, которые ставят это под сомнение...
Любая визуальная новелла для взрослых с детективным прошлым и иллюстрацией в стиле комиксов. У главного героя есть недавно обнаруженный дядя, которого он не видел десять лет, который оставил ему в наследство 65 миллионов долларов, но не раньше, чем погиб при загадочных обстоятельствах. Смерть моего дяди заставляет его узнать больше о моем дяде и его прошлом, что приводит к различным делам, а также использовать свои детективные навыки, чтобы раскрыть их все и вместе с твоей матерью добраться до наследства. Удастся ли ему до него добраться? Или он окажется в тюрьме?
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.