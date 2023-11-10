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The Bite: Revenant (18+)

The Bite: Revenant (18+) 0.9331

История выживания и восхождения в иерархии скрытого вампирского мира
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Версия:
0.9331
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 386 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 450
Скриншоты
Описание

The Bite: Revenant (18+) - Вы главный герой, который был посвящен в существование скрытого мира вампиров. Вам предлагается шанс жить совсем рядом со своими жертвами, если вы их не убьете, то вы заразитесь болезнью, которая убьет ваших жертв.


Охотник на вампиров, вы были отправлены вашим боссом (который имеет на вас большую долю) в путешествие, где вы должны устранить тех, кто пытался заразить вампиров… Есть шанс на «случайную» смерть ( хотя однажды это может оказаться для вас смертельным) и все действия имеют последствия. Кроме того, эта игра не заканчивается тем, что все кончено. Вы можете вернуться вместе.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать The Bite: Revenant (18+) v0.9331 MOD APK

Скачать The Bite: Revenant (18+) 386 Мб Ссылка 2 386 Мб
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Старые версии The Bite: Revenant (18+)
Version 0.9302


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Отзывы о The Bite: Revenant (18+)


Комментарии (1)
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Boston
Boston 10 ноября 2023 18:29
На каком языке???
-1
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