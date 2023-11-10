Описание

The Bite: Revenant (18+) - Вы главный герой, который был посвящен в существование скрытого мира вампиров. Вам предлагается шанс жить совсем рядом со своими жертвами, если вы их не убьете, то вы заразитесь болезнью, которая убьет ваших жертв.





Охотник на вампиров, вы были отправлены вашим боссом (который имеет на вас большую долю) в путешествие, где вы должны устранить тех, кто пытался заразить вампиров… Есть шанс на «случайную» смерть ( хотя однажды это может оказаться для вас смертельным) и все действия имеют последствия. Кроме того, эта игра не заканчивается тем, что все кончено. Вы можете вернуться вместе.