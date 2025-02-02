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Refuge of Embers (18+)

Refuge of Embers (18+) 0.19a

Отправьтесь в приключение из небольшого городка
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Версия:
0.19a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 505 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 900
Скриншоты
Описание

Refuge of Embers (18+) - Испытайте эпическое приключение с Бьорном, настраиваемым главным героем, который живет простой жизнью со своими друзьями в отдаленном городке. По мере того, как перемены охватывают мир, Бьорн отправляется в путешествие по самопознанию и сталкивается лицом к лицу с опасными зверями, населяющими таинственный лес.


Отправляйтесь в путешествие вместе с Бьорном и откройте свою собственную глубокую цель, исследуя неизведанные земли. Находите новых союзников, набирайтесь сил и побеждайте могущественных противников, раскрывая секреты неизвестного мира. Начните собственное эпическое приключение прямо сейчас! Присоединяйтесь к Бьорну в его путешествии к самопознанию и раскройте свою скрытую цель, загрузив «Историю» сегодня!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Refuge of Embers (18+) v0.19a MOD APK

Скачать Refuge of Embers (18+) 505 Мб Ссылка 2 505 Мб
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Старые версии Refuge of Embers (18+)
Version 0.17 Version 0.18a Version TG 0.18a Version TG 0.17


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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