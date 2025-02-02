Описание

Refuge of Embers (18+) - Испытайте эпическое приключение с Бьорном, настраиваемым главным героем, который живет простой жизнью со своими друзьями в отдаленном городке. По мере того, как перемены охватывают мир, Бьорн отправляется в путешествие по самопознанию и сталкивается лицом к лицу с опасными зверями, населяющими таинственный лес.





Отправляйтесь в путешествие вместе с Бьорном и откройте свою собственную глубокую цель, исследуя неизведанные земли. Находите новых союзников, набирайтесь сил и побеждайте могущественных противников, раскрывая секреты неизвестного мира. Начните собственное эпическое приключение прямо сейчас! Присоединяйтесь к Бьорну в его путешествии к самопознанию и раскройте свою скрытую цель, загрузив «Историю» сегодня!