THE SHRiNK R&R (18+) Season 2 v2.5
Версия:
Season 2 v2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 3.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 490
В THE SHRiNK вы единственный, кто может спасти Вудсвилль от вспышки зомбирования! Вооружившись целым арсеналом необычного оружия и мощными улучшениями, вы поможете выжившим выжить в поисках лекарства. С каждым уровнем, который вы продвигаете, вы должны побеждать орды врагов-нежити, спасать выживших и раскрывать секреты, чтобы найти лекарство.
Присоединяйтесь к битве и станьте героем в THE SHRiNK. Насыщенный динамичным геймплеем, потрясающими визуальными эффектами и забавными персонажами вас ждут приключения! Разблокируйте секретное оружие и улучшения, чтобы стать сильнее, мудрее и быстрее. Станьте выжившим с мужеством и силой, которые никогда не отступят.
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