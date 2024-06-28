В THE SHRiNK вы единственный, кто может спасти Вудсвилль от вспышки зомбирования! Вооружившись целым арсеналом необычного оружия и мощными улучшениями, вы поможете выжившим выжить в поисках лекарства. С каждым уровнем, который вы продвигаете, вы должны побеждать орды врагов-нежити, спасать выживших и раскрывать секреты, чтобы найти лекарство.





Присоединяйтесь к битве и станьте героем в THE SHRiNK. Насыщенный динамичным геймплеем, потрясающими визуальными эффектами и забавными персонажами вас ждут приключения! Разблокируйте секретное оружие и улучшения, чтобы стать сильнее, мудрее и быстрее. Станьте выжившим с мужеством и силой, которые никогда не отступят.