Inanna Revenge (18+) — это визуальный роман с элементами текстовой RPG, погружающий игроков в мир фэнтезийных приключений, магии и интриг. Главный герой — молодой парень, который вел обычную жизнь, пока трагическая смерть не привела его к встрече с богиней Инанной. Её предложение, от которого невозможно отказаться, открывает перед ним двери в новый мир, полный опасностей и возможностей.
Игрокам предстоит пройти через испытания, завести союзников и раскрыть тайны, скрытые в этом измерении. Система выбора и развития позволяет игроку влиять на ход истории, превращая простого юношу в могущественного героя или хитроумного авантюриста. Inanna Revenge (18+) предлагает увлекательный сюжет, динамичное развитие персонажа и множество возможностей для исследований, делая каждое прохождение уникальным опытом.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.