Описание

Inanna Revenge (18+) — это визуальный роман с элементами текстовой RPG, погружающий игроков в мир фэнтезийных приключений, магии и интриг. Главный герой — молодой парень, который вел обычную жизнь, пока трагическая смерть не привела его к встрече с богиней Инанной. Её предложение, от которого невозможно отказаться, открывает перед ним двери в новый мир, полный опасностей и возможностей.





Игрокам предстоит пройти через испытания, завести союзников и раскрыть тайны, скрытые в этом измерении. Система выбора и развития позволяет игроку влиять на ход истории, превращая простого юношу в могущественного героя или хитроумного авантюриста. Inanna Revenge (18+) предлагает увлекательный сюжет, динамичное развитие персонажа и множество возможностей для исследований, делая каждое прохождение уникальным опытом.