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Inanna Revenge (18+)

Inanna Revenge (18+) vEp. 2

Месть, магия и новые возможности в фантастическом мире

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Версия:
Ep. 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
973
Описание

Inanna Revenge (18+) — это визуальный роман с элементами текстовой RPG, погружающий игроков в мир фэнтезийных приключений, магии и интриг. Главный герой — молодой парень, который вел обычную жизнь, пока трагическая смерть не привела его к встрече с богиней Инанной. Её предложение, от которого невозможно отказаться, открывает перед ним двери в новый мир, полный опасностей и возможностей.


Игрокам предстоит пройти через испытания, завести союзников и раскрыть тайны, скрытые в этом измерении. Система выбора и развития позволяет игроку влиять на ход истории, превращая простого юношу в могущественного героя или хитроумного авантюриста. Inanna Revenge (18+) предлагает увлекательный сюжет, динамичное развитие персонажа и множество возможностей для исследований, делая каждое прохождение уникальным опытом.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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