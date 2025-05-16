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Interview with Vampire (18+)

Interview with Vampire (18+) 1.0

Соблазн, тайны и тёмные секреты в мире вампиров
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 425 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
661
Скриншоты
Описание

Interview with Vampire (18+) — это фанфик-пародия для взрослых, вдохновлённая известной серией мультфильмов о семейке вампиров в современном мире. Главный герой — профессиональный соблазнитель, который славится безупречными навыками обольщения и статусом одного из самых высокооплачиваемых специалистов в своей сфере.


Получив новый заказ, он отправляется в уединённый лагерь, чтобы очаровать красавицу с влиятельным отцом. Однако всё меняется, когда выясняется, что девушка хранит тёмный секрет, способный перевернуть ситуацию с ног на голову. Interview with Vampire (18+) сочетает интригу, пикантные сцены и неожиданные повороты, предлагая игрокам захватывающее приключение с элементами романтики и мистики. Готовы ли вы раскрыть тайны этой вампирской семьи? Начните своё соблазнительное задание прямо сейчас!


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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