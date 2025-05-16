Interview with Vampire (18+) 1.0
Соблазн, тайны и тёмные секреты в мире вампиров
Interview with Vampire (18+) — это фанфик-пародия для взрослых, вдохновлённая известной серией мультфильмов о семейке вампиров в современном мире. Главный герой — профессиональный соблазнитель, который славится безупречными навыками обольщения и статусом одного из самых высокооплачиваемых специалистов в своей сфере.
Получив новый заказ, он отправляется в уединённый лагерь, чтобы очаровать красавицу с влиятельным отцом. Однако всё меняется, когда выясняется, что девушка хранит тёмный секрет, способный перевернуть ситуацию с ног на голову. Interview with Vampire (18+) сочетает интригу, пикантные сцены и неожиданные повороты, предлагая игрокам захватывающее приключение с элементами романтики и мистики. Готовы ли вы раскрыть тайны этой вампирской семьи? Начните своё соблазнительное задание прямо сейчас!
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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