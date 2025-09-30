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Mommy’s Boy (18+)

Mommy’s Boy (18+) 0.2

Провокационная история соблазна и мести в мире корпоративных интриг
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 457 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
112
Скриншоты
Описание

Mommy's Boy – полностью озвученная игра для взрослой аудитории в жанре NTR и коррупции. События разворачиваются после того, как Лорен сообщает о незаконном присвоении средств компании своей коллеге Вики, и неожиданно становится объектом крайне необычного возмездия. Игра представляет собой медленно разгорающуюся драму, где сюжетные линии насыщены элементами соблазна, предательства и корпоративных интриг.


В этой игре все персонажи озвучены женскими голосами, что придает истории особую атмосферу. Сюжет развивается постепенно, раскрывая тонкие психологические нюансы и моральные дилеммы, заставляя игрока принимать сложные решения на протяжении всего повествования. Mommy's Boy предлагает участникам окунуться в мир, где коррупция и соблазн переплетаются, создавая напряжённую и запоминающуюся историю, рассчитанную на длительное эмоциональное погружение.


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Скачать Mommy’s Boy (18+) 457 Мб Ссылка 2 457 Мб
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