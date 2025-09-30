Описание

Mommy's Boy – полностью озвученная игра для взрослой аудитории в жанре NTR и коррупции. События разворачиваются после того, как Лорен сообщает о незаконном присвоении средств компании своей коллеге Вики, и неожиданно становится объектом крайне необычного возмездия. Игра представляет собой медленно разгорающуюся драму, где сюжетные линии насыщены элементами соблазна, предательства и корпоративных интриг.





В этой игре все персонажи озвучены женскими голосами, что придает истории особую атмосферу. Сюжет развивается постепенно, раскрывая тонкие психологические нюансы и моральные дилеммы, заставляя игрока принимать сложные решения на протяжении всего повествования. Mommy's Boy предлагает участникам окунуться в мир, где коррупция и соблазн переплетаются, создавая напряжённую и запоминающуюся историю, рассчитанную на длительное эмоциональное погружение.