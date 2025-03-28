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Neet and Angel (18+)

Neet and Angel (18+) 1.35

Интерактивное приключение в мире личных историй и эмоций
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Версия:
1.35
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
296
Скриншоты
Описание

Neet and Angel – увлекательный симулятор для Android, который приглашает вас окунуться в виртуальный мир, где вас ждет знакомство с семьей из трех девочек, каждая из которых обладает своей уникальной личностью и богатой историей. Игра предоставляет платформу для взаимодействия, позволяющую не просто наблюдать за жизнью персонажей, а активно участвовать в их судьбах. Здесь каждая беседа и каждый выбор создают атмосферу живого общения и дарят ощущение личного вовлечения в события, разворачивающиеся на экране.


По мере прохождения игры вы сможете принимать участие в разнообразных мероприятиях и сценариях, где эмоциональная связь с персонажами становится ключом к успеху. Интерактивные задания, совместные приключения и уникальные моменты, наполненные юмором и трогательностью, дарят игрокам возможность испытать захватывающий опыт и открыть для себя новые грани общения. Погрузитесь в этот мир, где каждое взаимодействие превращается в маленькое приключение, а атмосфера тепла и искренности заставляет забыть о реальности и полностью отдаться эмоциям виртуального пространства.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Neet and Angel (18+) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
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