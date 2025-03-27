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How to Raise a Happy NEET (18+)

How to Raise a Happy NEET (18+) 2.0.2

Новые горизонты дружбы и перемен
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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 797 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
230
Скриншоты
Описание

В этой игре вы проводите 24 часа вместе с NEET-тян, погружаясь в её мир и постепенно открывая для неё радость жизни. Ваше ежедневное общение, совместные занятия и даже небольшая физическая активность помогают разрушить стены замкнутости и невежественности, заменяя их теплотой дружбы и взаимопониманием. Каждый момент наполнен искренними эмоциями, где смех и забота становятся залогом перемен, а простые действия обретают значение, способное подарить надежду на лучшее будущее.


Главная задача игры – обучить и вдохновить NEET на новые увлекательные занятия, преображая её взгляд на жизнь. How to Raise a Happy NEET предлагает уникальный опыт наставничества, где каждое принятое решение влияет на развитие персонажа, а маленькие шаги приводят к большим переменам. Исследуйте вместе с ней возможности, открывайте новые горизонты и позвольте дружбе стать тем мощным импульсом, который превращает обыденность в праздник радости жизни и личного роста.


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Скачать How to Raise a Happy NEET (18+) 797 Мб Ссылка 2 797 Мб
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