Описание

В этой игре вы проводите 24 часа вместе с NEET-тян, погружаясь в её мир и постепенно открывая для неё радость жизни. Ваше ежедневное общение, совместные занятия и даже небольшая физическая активность помогают разрушить стены замкнутости и невежественности, заменяя их теплотой дружбы и взаимопониманием. Каждый момент наполнен искренними эмоциями, где смех и забота становятся залогом перемен, а простые действия обретают значение, способное подарить надежду на лучшее будущее.





Главная задача игры – обучить и вдохновить NEET на новые увлекательные занятия, преображая её взгляд на жизнь. How to Raise a Happy NEET предлагает уникальный опыт наставничества, где каждое принятое решение влияет на развитие персонажа, а маленькие шаги приводят к большим переменам. Исследуйте вместе с ней возможности, открывайте новые горизонты и позвольте дружбе стать тем мощным импульсом, который превращает обыденность в праздник радости жизни и личного роста.