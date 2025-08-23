Описание

NTR Chat: My Girlfriend's Travel — это интерактивная игра для взрослых, которая погружает вас в сложный мир отношений и эмоций. В этой игре ваша девушка отправляется в путешествие со своими друзьями, и до отъезда вы договариваетесь о бесплатном проезде, оставляя вас с возможностью лишь обмениваться сообщениями.





С каждым новым сообщением вам предстоит выбирать: наслаждаться волнением от её открытий, расширять свои личные границы или бороться с чувством одиночества, вызванным расстоянием. Игровой процесс строится вокруг интерактивного общения, где каждое ваше решение влияет на развитие сюжета, динамику отношений и эмоциональное состояние персонажей. Такой формат позволяет испытать на себе как моменты возбуждения и любопытства, так и внутренние противоречия, связанные с разными гранями доверия и преданности.