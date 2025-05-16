Blades and Beasts (18+) 0.2
Брось вызов чудовищам и собери команду союзников в мире клинков и магии
Экшен-RPG с элементами охоты и фантастического сражения переносит тебя в таинственный мир, населённый сверхъестественными созданиями. Ты играешь за Охотника, вооружённого клинком, который вступает в бой против непрекращающихся волн чудовищ. Каждое сражение требует быстроты, тактики и умения выбирать правильные усиления на ходу.
В Blades and Beasts каждый победный бой приближает тебя к встрече с боссом — опасным, харизматичным противником. Преодолев их, ты сможешь получить поддержку новых союзников. В игре предусмотрена система роста, сбор коллекции бойцов и прокачка умений. Освой комбо, открывай новые способности и создай непобедимую команду.
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