Описание

Экшен-RPG с элементами охоты и фантастического сражения переносит тебя в таинственный мир, населённый сверхъестественными созданиями. Ты играешь за Охотника, вооружённого клинком, который вступает в бой против непрекращающихся волн чудовищ. Каждое сражение требует быстроты, тактики и умения выбирать правильные усиления на ходу.





В Blades and Beasts каждый победный бой приближает тебя к встрече с боссом — опасным, харизматичным противником. Преодолев их, ты сможешь получить поддержку новых союзников. В игре предусмотрена система роста, сбор коллекции бойцов и прокачка умений. Освой комбо, открывай новые способности и создай непобедимую команду.