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Blades and Beasts (18+)

Blades and Beasts (18+) 0.2

Брось вызов чудовищам и собери команду союзников в мире клинков и магии
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:49
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 227 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
248
Скриншоты
Описание

Экшен-RPG с элементами охоты и фантастического сражения переносит тебя в таинственный мир, населённый сверхъестественными созданиями. Ты играешь за Охотника, вооружённого клинком, который вступает в бой против непрекращающихся волн чудовищ. Каждое сражение требует быстроты, тактики и умения выбирать правильные усиления на ходу.


В Blades and Beasts каждый победный бой приближает тебя к встрече с боссом — опасным, харизматичным противником. Преодолев их, ты сможешь получить поддержку новых союзников. В игре предусмотрена система роста, сбор коллекции бойцов и прокачка умений. Освой комбо, открывай новые способности и создай непобедимую команду.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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