Описание

Angel & Succubus — визуальный роман с фэнтезийным уклоном, где ты играешь за молодого мужчину, внезапно оказавшегося на перепутье между добром и искушением. После непростого расставания он находит в себе силы изменить жизнь, построив карьеру и улучшив себя. Но однажды в его жизни появляются два сверхъестественных существа — ангел и суккуб — каждый со своей философией, соблазнами и обещаниями.





Тебе предстоит принимать морально сложные решения, формирующие путь героя: поддаться легким путям и искушениям или выбрать осознанность и ответственность. Нелинейный сюжет, фэнтезийные элементы, персонажи с разными взглядами — всё это делает игру интересной для тех, кто ценит развитие характера, выбор с последствиями и конфликт добра и зла без чёрно-белых ответов.