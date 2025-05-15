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Angel&Succubus (18+)

Angel&Succubus (18+) 0.2

Фэнтези-дилемма между светом и тенью в истории о внутренней борьбе
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 438 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
91
Скриншоты
Описание

Angel & Succubus — визуальный роман с фэнтезийным уклоном, где ты играешь за молодого мужчину, внезапно оказавшегося на перепутье между добром и искушением. После непростого расставания он находит в себе силы изменить жизнь, построив карьеру и улучшив себя. Но однажды в его жизни появляются два сверхъестественных существа — ангел и суккуб — каждый со своей философией, соблазнами и обещаниями.


Тебе предстоит принимать морально сложные решения, формирующие путь героя: поддаться легким путям и искушениям или выбрать осознанность и ответственность. Нелинейный сюжет, фэнтезийные элементы, персонажи с разными взглядами — всё это делает игру интересной для тех, кто ценит развитие характера, выбор с последствиями и конфликт добра и зла без чёрно-белых ответов.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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