Angel&Succubus (18+) 0.2
Фэнтези-дилемма между светом и тенью в истории о внутренней борьбе
Angel & Succubus — визуальный роман с фэнтезийным уклоном, где ты играешь за молодого мужчину, внезапно оказавшегося на перепутье между добром и искушением. После непростого расставания он находит в себе силы изменить жизнь, построив карьеру и улучшив себя. Но однажды в его жизни появляются два сверхъестественных существа — ангел и суккуб — каждый со своей философией, соблазнами и обещаниями.
Тебе предстоит принимать морально сложные решения, формирующие путь героя: поддаться легким путям и искушениям или выбрать осознанность и ответственность. Нелинейный сюжет, фэнтезийные элементы, персонажи с разными взглядами — всё это делает игру интересной для тех, кто ценит развитие характера, выбор с последствиями и конфликт добра и зла без чёрно-белых ответов.
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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