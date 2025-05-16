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Barbarian Conquests (18+)

Barbarian Conquests (18+) 0.3

Побеждай, строй и захватывай — путь варвара к славе и свободе
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:44
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
109
Скриншоты
Описание

Фэнтезийная стратегия с элементами RPG отправляет тебя в земли Брестерии — дикого и опасного мира, где магия переплетается с войнами. Ты играешь за молодого варвара, возглавившего клан в борьбе против жестокой Темной Королевы. Каждые несколько минут ты исследуешь новые территории, собираешь ресурсы, развиваешь деревню и принимаешь решения, которые определят твой путь: сражаться, торговать или объединяться.


В Barbarian Conquests ты получаешь доступ к постройке базы, улучшению навыков вождя и ведению масштабных завоеваний. По мере прохождения открываются новые фракции, тактические возможности и сюжетные повороты. Сможешь ли ты объединить племена и сокрушить Крамис — или станешь очередной жертвой её армии? Выбор за тобой.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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