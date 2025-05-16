Описание

Фэнтезийная стратегия с элементами RPG отправляет тебя в земли Брестерии — дикого и опасного мира, где магия переплетается с войнами. Ты играешь за молодого варвара, возглавившего клан в борьбе против жестокой Темной Королевы. Каждые несколько минут ты исследуешь новые территории, собираешь ресурсы, развиваешь деревню и принимаешь решения, которые определят твой путь: сражаться, торговать или объединяться.





В Barbarian Conquests ты получаешь доступ к постройке базы, улучшению навыков вождя и ведению масштабных завоеваний. По мере прохождения открываются новые фракции, тактические возможности и сюжетные повороты. Сможешь ли ты объединить племена и сокрушить Крамис — или станешь очередной жертвой её армии? Выбор за тобой.