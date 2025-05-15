Описание

Under the Same Roof — визуальный роман с элементами песочницы, где ты оказываешься в роли жильца, вновь делящего пространство с доброжелательной хозяйкой. Жизнь под одной крышей полна случайных встреч, неловких ситуаций и тонких границ, за которыми — личное и неприкосновенное. Каждый день открывает новые возможности, но и проверяет на зрелость и уважение.





Ты сам выбираешь, как вести себя: оставаться в рамках приличия или пробовать изучать окружающий мир с другой стороны. Свободное исследование, сценарии с последствиями, система развития персонажа и смена времени суток позволяют погрузиться в сюжет, где важны не только действия, но и намерения.