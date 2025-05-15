Under the Same Roof (18+) 1.0
Личное пространство и искушение под одной крышей: история выбора и границ
Under the Same Roof — визуальный роман с элементами песочницы, где ты оказываешься в роли жильца, вновь делящего пространство с доброжелательной хозяйкой. Жизнь под одной крышей полна случайных встреч, неловких ситуаций и тонких границ, за которыми — личное и неприкосновенное. Каждый день открывает новые возможности, но и проверяет на зрелость и уважение.
Ты сам выбираешь, как вести себя: оставаться в рамках приличия или пробовать изучать окружающий мир с другой стороны. Свободное исследование, сценарии с последствиями, система развития персонажа и смена времени суток позволяют погрузиться в сюжет, где важны не только действия, но и намерения.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.