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Under the Same Roof (18+)

Under the Same Roof (18+) 1.0

Личное пространство и искушение под одной крышей: история выбора и границ
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
152
Скриншоты
Описание

Under the Same Roof — визуальный роман с элементами песочницы, где ты оказываешься в роли жильца, вновь делящего пространство с доброжелательной хозяйкой. Жизнь под одной крышей полна случайных встреч, неловких ситуаций и тонких границ, за которыми — личное и неприкосновенное. Каждый день открывает новые возможности, но и проверяет на зрелость и уважение.


Ты сам выбираешь, как вести себя: оставаться в рамках приличия или пробовать изучать окружающий мир с другой стороны. Свободное исследование, сценарии с последствиями, система развития персонажа и смена времени суток позволяют погрузиться в сюжет, где важны не только действия, но и намерения.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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